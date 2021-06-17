ساحل العاج: الرئيس السابق لوران غباغبو يعود إلى بلاده بعد تبرئة القضاء الدولي له

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يعود الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو (76 عاما) إلى بلاده الخميس قادما من بروكسل بعد غياب دام عشر سنوات، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وسيستقبله قادة حزبه "الجبهة الشعبية لساحل العاج" في الجناح الرئاسي في المطار أبيدجان الذي وضعه الرئيس الحسن واتارا تحت تصرفه.

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يعود رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى بلاده ظهر الخميس بعد غياب دام عشر سنوات، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسيعود غباغبو (76 عاما) على متن رحلة طيران نظامية من بروكسل حيث كان يعيش منذ تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وسيستقبله قادة حزبه "الجبهة الشعبية لساحل العاج" في الجناح الرئاسي في المطار أبيدجان الذي وضعه الرئيس الحسن واتارا تحت تصرفه، بحضور عشرات الشخصيات.

وبعد وصوله، سيتوجه إلى حي أتوبان حيث يقع مقر حملته الانتخابية السابقة للاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2010، حسب بيان للجبهة الشعبية لساحل العاج.

وبين المطار الواقع في جنوب أبيدجان وأتوبان في الشمال سيعبر موكبه أحياء عدة يفترض أن تتمكن حشود من تحيته فيها.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أمادو كوليبالي الأربعاء أن لوران غباغبو "يستحق الحصول على كل ما يحق له"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون أي وزير حاضرا في المطار.

فقد كانت مسألة استقبال الرئيس السابق في صلب مفاوضات أخيرة بين الحكومة وحزب غباغبو. فالحكومة لا تريد أي "احتفالات بانتصار" والحزب يريد استقبالا شعبيا يسمح لأكبر عدد ممكن من أنصاره النزول إلى شوارع أبيدجان.

ويرى معارضو غباغبو أنه دفع بالبلاد إلى الفوضى عبر رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2010. وأدى رفضه إلى أزمة خطيرة تلت الانتخابات سقط خلالها حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

ورأى الأمين العام للجبهة الشعبية لساحل العاج أسوا أدو أن البلاد التي ما زالت تعاني من عقدين من العنف السياسي العرقي "يجب أن تتحد". وأضاف أن ساحل العاج "تواجه اليوم خطر زعزعة للاستقرار من قبل الجهاديين" بعد هجمات على الجيش أسفرت مؤخرا عن مقتل أربعة جنود في الشمال على الحدود مع بوركينا فاسو.

ويشاركه هذا الرأي الكاتب والصحافي المؤيد لواتارا فونيس كونان الذي كتب هذا الأسبوع في مقال افتتاحي في صحيفة "فراترنيتيه ماتان" الموالية للحكومة أنه "يجب أن نصنع الوحدة المقدسة قبل أي شيء آخر" وأن نوحد "جهودنا للتصدي للإرهابيين".

واعتقل غباغبو الذي كان يحكم البلاد منذ العام 2000 في نيسان/أبريل 2011، ثم نُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وما زال يخضع لحكم صدر في ساحل العاج بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "السطو" على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا خلال أزمة 2010-2011.

فرانس24/ أ ف ب

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