نيجيريا: جماعة بوكو حرام الجهادية تؤكد مقتل زعيمها أبو بكر الشكوي وتختار بديلا عنه

أبو بكر شكوي، صورة مأخوذة من أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها جماعة بوكو حرام في مكان غير معروف.

أكدت جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية الأربعاء في رسالة مصورة مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي الذي قالت مصادر عدة إنه قضى في معركة مع تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا". وجاءت الرسالة عن الزعيم الجديد لهذه الجماعة باكورا مودو.

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أكدت جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية في رسالة مصورة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي. وكانت مصادر عدة قد قالت إن الشكوي قضى في معركة مع تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا".

وفي هذا التسجيل المصور القصير يقول الزعيم الجديد لجماعة بوكو حرام، باكورا مودو، مخاطبا مقاتليه "لقنوا الكفار دروسا في ساحات الوغى ليعملوا أن الإمام، رحمه الله رحمة واسعة وجعله من سادات الشهداء، ما خلف بناتٍ بل خلف رجالا".

وفي التسجيل الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مقرب من بوكو حرام وأكد لها صحته مصدر محلي آخر، شن خليفة الشكوي هجوما على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" أبو مصعب البرناوي "هذا الغوي الضال".

ويأتي تأكيد بوكو حرام (واسمها الرسمي "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد") مقتل زعيمها بعد عشرة أيام من إعلان زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" في تسجيل صوتي أن الشكوي انتحر بتفجير نفسه كي لا يقع في أسر التنظيم.

وانقسمت جماعة بوكو حرام عام 2016 إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر الشكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا ومن جهة أخرى تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" المعترف به من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" والذي بات يهيمن في شمال شرق نيجيريا.

فرانس24/ أ ف ب

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