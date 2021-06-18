نيجيريا: مقتل شرطي وخطف أكثر من 80 طالبا غالبيتهم فتيات في هجوم على مدرسة حكومية بشمال غرب البلاد

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قُتل شرطي على يد مسلحين وخطف ما لا يقل عن 80 طالبا غالبيتهم فتيات، فضلا عن خمسة معلمين، من مدرسة في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا، كما أكدت مصادر محلية وأمنية. واستهدف الهجوم مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنين ياوري النائية، فيما أعلن المتحدث باسم شرطة كيبي بأن قوات الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطلاب والمعلمين المخطوفين.

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قال سكان محليون وأحد المعلمين إن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا ما لا يقل عن 80 طالبا وخمسة معلمين من مدرسة في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا.

وذكر معلم بالمدرسة يدعى عثمان علي أن المسلحين خطفوا أكثر من 80 طالبا معظمهم فتيات. وقال لرويترز: "قتلوا واحدا (من أفراد الأمن) واقتحموا البوابة وتوجهوا مباشرة إلى قاعات الدراسة".

وصرح المتحدث باسم شرطة كيبي نافع أبو بكر بأن المسلحين قتلوا شرطيا خلال تبادل إطلاق النار وأطلقوا النار على طالب يجري علاجه الآن.

استهدف الهجوم مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنين ياوري النائية. وقال أبو بكر إن قوات الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطلاب والمعلمين المخطوفين.

والهجوم هو ثالث واقعة خطف خلال ثلاثة أسابيع في شمال غرب نيجيريا تنسبها السلطات إلى عصابات تطلب فدى.

فرانس24/ رويترز

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