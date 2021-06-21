الإثيوبيون يصوتون في أول انتخابات حرة تعددية وسط تحديات داخلية وإقليمية

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ناخبون يقفون في طابور للادلاء بأصواتهم في أديس أبابا في 21 حزيران/يونيو 2021.

توجه الإثيوبيون صباح الاثنين إلى مراكز الاقتراع للتصويت في أول انتخابات متعددة تجري في تاريخ بلادهم، وذلك وسط حرب مجاعة تهددان إقليم تيغراي. ويراقب أصدقاء وخصوم إثيوبيا هذه الانتخابات عن كثب ولا سيما مصر والسودان المصطفتان في مواجهة أديس أبابا فيما يخص ملف سد النهضة على نهر النيل. وتأتي الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات عرقية ونزاعات في عدد من أقاليم البلاد كما تشكل فرصة لآبي أحمد من أجل تأكيد التفويض الشعبي الممنوح له.

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في أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد (44 عاما) الذي وعد لدى تسلمه السلطة في العام 2018 أن يجسد التجدد الديمقراطي في ثاني أكبر بلدان أفريقيا تعدادا للسكان، بدأ الاثيوبيون الاثنين التصويت في انتخابات أرجئت مرتين وتراقب من الخارج عن كثب، على خلفية شكوك حول صدقيتها والمجاعة في منطقة تيغراي التي تشهد حربا في شمال البلاد.

انتخابات إثيوبية في ظروف استثنائية 03:43

في أديس أبابا ومدينة بحر دار في شمال غرب البلاد عاصمة إقليم أمهرة، فتحت مراكز الاقتراع بتأخر بسيط عن الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت غ) كما كان مقررا أساسا.

وقال ميليون جيبرزيابير (45 عاما) الموظف في وكالة سفريات أمام مركز اقتراع في حي أواريه في أديس أبابا "أصوت لكي أشهد تحولا في بلادي. هذه الانتخابات مختلفة. يمكن الاختيار بين أحزاب سياسية عدة. في الماضي هذا الأمر لم يكن متوافرا".

وأضافت المحاسبة يوردانوس برهانو (26 عاما) "أظن أن هذه الانتخابات أكثر ديمقراطية من سابقتها لذا أتيت اليوم لأقترع. لدي أمل كأثيوبية شابة بمستقبل البلاد وأرى أن المشاركة في الانتخاب يساهم في ذلك".

وكان أبي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 والذي أفرج عن آلاف المعتقلين السياسيين وشجع على عودة معارضين من المنفى، وعد بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية الأكثر ديمقراطية في تاريخ إثيوبيا.

وغرد أبي بعد لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أحزاب معارضة في أديس أبابا "أجل أثيوبيا ستنتصر ! حظا سعيدا للجميع!"

كمامات ومعقمات

ويعتبر حزب الازدهار الذي يتزعمه أبي ويملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفدرالي، الأوفر حظا للحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة.

في إثيوبيا، ينتخب النواب رئيس الوزراء الذي يدير الحكومة، فضلا عن الرئيس وهو منصب شرفي خصوصا.

في مراكز الاقتراع حيث ترشد ملصقات الناخبين حول إجراءات التصويت، دعي المقترعون إلى وضع بطاقة في صندوقين: البنفجسي للانتخابات التشريعية والأخضر للانتخابات المحلية. ويشارك في هذه الانتخابات 40 حزبا و9500 مرشح.

ويرش المشرفون على الاقتراع المعقمات على أيدي الناخبين الذين ارتدوا بغالبيتهم الكمامات.

وقال مرقس غاشو (25 عاما) الباحث عن عمل في مدينة بحر دار "أنا سعيد للغاية. صوتنا لمن نريد وهذا أمر غير مسبوق. هوية الفائز لا تهم نريد السلام ويجب المحافظة عليه".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عززت الإجراءات الأمنية في أديس أبابا ونشر جنود "في كل أرجاء البلاد" البالغ عدد سكانها 110ملايين نسمة على ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

وكانت هذه الانتخابات مقررة أساسا في آب/اغسطس 2020 لكنها أرجئت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19 ومن ثم صعوبات لوجيستية وأمنية.

وتسجل نحو 38 مليون ناخب إلا أن الكثير منهم لن يقترعوا الاثنين إذ أن الانتخابات لن تنظم في خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 547.

وستقام الانتخابات في غالبية هذه المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تمردا مسلحا أو مشاكل لوجيستية، في السادس من أيلول/سبتمبر.

الحرب في تيغراي

إلا أنه لم يحدد أي موعد لإجراء الانتخابات في دوائر إقليم تيغراي الثماني والثلاثين. ففي هذه المنطقة التي تشن فيها الحكومة منذ تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية، وُثق وقوع فظائع فيما بات ما لا يقل عن 350 ألف شخصا مهددين بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وبعد سبعة أشهر على اندلاع هذا النزاع الذي قيل إنه سيكون مقتضبا، تستمر الحرب ملطخة صورة رئيس الوزراء بأنه صانع سلام وملقية بظلالها على انتخابات أرادها شهادة على إرادته إحلال الديمقراطية.

وفي بعض الدوائر ولا سيما في منطقة أوروميا أكثر مناطق البلاد تعدادا للسكان، تقاطع أحزاب معارضة الاقتراع احتجاجا على سجن قادتها أو للتنديد بصدقيتها.

وطرح مراقبون تساؤلات حول صدقية هذه الانتخابات ولا سيما الولايات المتحدة، معربين عن قلقهم من استبعاد عدد كبير من الناخبين واعتقال مسؤولين في المعارضة.

وسيراقب جيران أثيوبيا وخصومها هذه الانتخابات عن كثب لا سيما السودان ومصر اللتان تتواجهان مع أديس أبابا حول سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي يهدد إمداداتهما من المياه على ما تؤكدان.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 18,00 (15,00 ت غ).

فرانس24/ أ ف ب

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