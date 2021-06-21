مالي: هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة برخان يوقع عددا من الجرحى في غوسي

© أ ف ب

عربة عسكرية تابعة لقوة برخان، غوسي المالية في 25 مارس 2019.

استهدف هجوم بسيارة مفخخة صباح الاثنين، قوة برخان لمكافحة الإرهاب بأفريقيا، في أحد أحياء غوسي بوسط مالي، موقعا عددا من الجرحى، حسب ما أفادت مصادر محلية لفرانس24.

إعلان اقرأ المزيد

استهدف عسكريون فرنسيون من قوة برخان صباح الاثنين في هجوم بسيارة مفخخة بأحد أحياء غوسي، وسط مالي، حسب معلومات حصلت عليها فرانس24.

تغريدة لوسيم نصر حول هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة برخان في أحد أحياء غوسي بمالي #Mali #Barkhane frappé ce matin par une voiture piégée dans le quartier de Kaigourou à #Gossi plusieurs blessés et importante déflagration selon sources locales // plusieurs hélicoptères dépêchés depuis #Gao selon témoin pic.twitter.com/HcsUXNKoUw — Wassim Nasr (@SimNasr) June 21, 2021

ووفق المصادر المحلية، أوقع الانفجار الهائل عدة جرحى. وأفاد شهود بأن العديد من طائرات الهيلوكبتر أرسلت من غاو نحو مكان الهجوم.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك