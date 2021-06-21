مالي: هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة برخان يوقع عددا من الجرحى في غوسي

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عربة عسكرية تابعة لقوة برخان، غوسي المالية في 25 مارس 2019.
عربة عسكرية تابعة لقوة برخان، غوسي المالية في 25 مارس 2019. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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استهدف هجوم بسيارة مفخخة صباح الاثنين، قوة برخان لمكافحة الإرهاب بأفريقيا، في أحد أحياء غوسي بوسط مالي، موقعا عددا من الجرحى، حسب ما أفادت مصادر محلية لفرانس24.

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استهدف عسكريون فرنسيون من قوة برخان صباح الاثنين في هجوم بسيارة مفخخة بأحد أحياء غوسي، وسط مالي، حسب معلومات حصلت عليها فرانس24.

تغريدة لوسيم نصر حول هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة برخان في أحد أحياء غوسي بمالي

ووفق المصادر المحلية، أوقع الانفجار الهائل عدة جرحى. وأفاد شهود بأن العديد من طائرات الهيلوكبتر أرسلت من غاو نحو مكان الهجوم.

فرانس24

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