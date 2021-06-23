إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيغراي

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قتل 43 شخصا على الأقل الثلاثاء جراء غارة جوية استهدفت بلدة توجوجا في إقليم تيغراي الإثيوبي، وفق ما أكده مسؤول طبي لوكالة رويترز الأربعاء. وقد أشار إلى أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

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أعلن مسؤول بالقطاع الطبي لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم تيغراي بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأكد المسؤول الطبي نقلا عن شهود وأول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن 43 على الأقل قتلوا جراء الغارة.

ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني على هذه الواقعة، مكتفيا بالقول إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع وإن القوات لا تستهدف المدنيين. كما لم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء آبي أحمد ولا رئيس الفريق الحكومي المعني بتيغراي على طلبات بالحصول على تعقيب على الواقعة.

وبحسب شهود محليين لوكالة رويترز، فإن الضربة أصابت سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء. وأضافت: "لم نر الطائرة لكن سمعناها، عندما وقع الانفجار فر الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين".

ولفتت إلى أن السوق كانت مليئة بالأسر وأنها لم تر أي قوات مسلحة في المنطقة وقالت إن "الكثير جدا" من الناس قتلوا. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من روايتها. وطلبت هي ومصادر أخرى عدم ذكر أسمائهم خوفا من الانتقام.

وذكر سكان إن قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دخلوا عدة بلدات شمالي مقلي في الأيام الثلاثة الماضية وانسحبوا من إحدى البلدات بعد ساعات فقط.

الجيش الإثيوبي منع سيارات الإسعاف

وأفاد المسؤول الطبي واثنان من العاملين في قطاع الصحة شاركوا في جهود الإنقاذ في توجوجا أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وتابع المسؤول: "المصابون يلفظون أنفاسهم الأخيرة الآن".

وأضاف أن سيارتي إسعاف تمكنتا من الوصول للبلدة عبر طريق خلفي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء لكن لم تكن فيهما المعدات اللازمة ولم يُسمح لهما بالمغادرة.

كما أوضح أن الفرق أحصت 40 قتيلا على الأقل في الموقع وتوفي ثلاثة خلال الليل بينما هناك 44 مصابا في حالة حرجة يحتاجون للعلاج.

وقال مصدر آخر في القطاع الطبي إن حوالي 20 من المسعفين حاولوا الوصول إلى المصابين في ست سيارات إسعاف لكن الجنود أوقفوهم عند نقطة تفتيش.

وأضاف: "قالوا لنا إنه لا يمكننا الذهاب إلى توجوجا. بقينا في نقطة التفتيش لأكثر من ساعة نحاول التفاوض، كان معنا خطاب من مكتب الصحة وعرضناه عليهم. لكنهم قالوا إنهم ينفذون الأوامر".

من جهته، نفى المتحدث باسم الجيش الإثيوبي منع عبور سيارات الإسعاف.

فرانس24/ رويترز

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