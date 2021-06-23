السودان: حمدوك يحذر من حالة "تشظ" في الجيش ويدعو لوحدة الكتل السياسية

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دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء إلى وحدة الكتل السياسية محذرا من حالة "تشظ" داخل المؤسسات العسكرية، وواصفا الوضع بأنه "أمر مقلق جدا". وتأتي دعوة حمدوك في إطار إعلانه مبادرة أطلقها لتوحيد القوى السياسية التي تقود الوضع الانتقالي الهش، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

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حذر رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الثلاثاء من حالة "تشظ" داخل الجيش، واصفا الوضع بأنه "أمر مقلق جدا".

ودعا حمدوك إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين. وقال في بيان "إن جميع التحديات التي نواجهها، في رأيي، هي مظهر من مظاهر أزمة أعمق هي في الأساس وبامتياز أزمة سياسية". مضيفا أن حالة "التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا".

وجاء بيان المسؤول السوداني في إطار إعلانه مبادرته التي أطلقها لتوحيد القوى السياسية التي تقود الوضع الانتقالي الهش، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وهذا الأمر يتطلب الآتي:



1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لـ #سلام_السودان.#مبادرة_حمدوك https://t.co/Jn9QfSEPsf — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) June 22, 2021

كما أشار رئيس الوزراء السوداني إلى انقسام وسط "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد في ديسمبر/كانون الأول 2018 الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير.

ما هي مبادرة حمدوك؟

وتهدف مبادرة رئيس الوزراء السوداني إلى الدفع نحو إصلاح المؤسسة العسكرية وضمان دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها، بما في ذلك قوات الدعم السريع شبه العسكرية وذات النفوذ الواسع في البلاد.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت بوجود خلافات بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع حول دمجها في القوات المسلحة.

د. حمدوك:



حال الاتفاق على قضايا المبادرة التي اقترحتها، يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية. pic.twitter.com/1vj18YiBpw — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) June 22, 2021

ويدار السودان في إطار اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه بين العسكريين والمدنيين في أغسطس/آب 2019.

وأكد حمدوك في هذا الشأن على أن الشراكة السودانية بين المدنيين والعسكريين "فريدة لكنها لم تعد تمضي في المسار الصحيح".

ماذا عن اتفاق السلام؟

ومنذ توليها السلطة في 2019، تسعى حكومة حمدوك إلى معالجة أزمة البلاد الاقتصادية وإنهاء عزلتها الدولية وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد.

إلا أن "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جناح عبد العزيز الحلو وهي الحركة المسلحة الرئيسية، رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة، وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأشارت الصحافة المحلية ههنا إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة.

كما جاء بيان حمدوك في ظل نقمة شعبية سببها الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات. حيث شهدت الخرطوم مؤخرا حوادث عنف ونهب للممتلكات، وسط احتجاجات وإغلاق للشوارع وحرق لإطارات السيارات، ما دفع حمدوك إلى التحذير من انزلاق البلاد نحو عدم استقرار.

فرانس24/ أ ف ب

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