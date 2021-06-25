مالي: إصابة خمسة عشر عنصرا من القبعات الزرقاء في هجوم بسيارة مفخخة

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جنود من الفرقة الألمانية في قوة "مينوسما" خلال تفقدهم الطريق بين غاو وغوسي في ملي، 2 أيار/ مايو 2018.

أصيب خمسة عشر من عناصر القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة في مالي بجروح صباح الجمعة في هجوم بسيارة مفخخة على "قاعدة عملياتية مؤقتة" لهم في منطقة غاو شمال البلاد. وأكد وسيم نصر، الصحافي المختص في الحركات الجهادية في فرانس24، أن الجرحى الذين يوجد بعضهم في حالة خطيرة، نقلوا إلى قاعدة غاو.

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ذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في منشور على تويتر أن خمسة عشر من عناصر القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة في مالي أصيبوا بجروح صباح الجمعة في هجوم بسيارة مفخخة.

وجاء في المنشور "هذا الصباح تعرضت قاعدة عملياتية مؤقتة تابعة لقوة مينوسما قرب قرية إيشاغارا بمنطقة غاو إلى هجوم بسيارة مفخخة... وعملية إجلائهم مازالت جارية".

وحسب وسيم نصر، الصحافي المختص في الحركات الجهادية في فرانس24، فإن الجرحى الذين يوجد بعضهم في حالة خطيرة نقلوا إلى قاعدة غاو.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب ستة جنود من قوة برخان الفرنسية وأربعة مدنيين عندما انفجرت سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من عربة مدرعة فرنسية قرب منطقة غوسي (وسط).

فرانس24/ أ ف ب

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