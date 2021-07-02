فرنسا تقرر استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي

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جنود فرنسيون من قوة برخان في قاعدة غاو في مالي، 9 حزيران/ يونيو 2021.

أعلنت فرنسا الجمعة أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أقل من عام.

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بعد نحو شهر من تعليقها، قالت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أن باريس ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي.

وكانت فرنسا علقت هذه العمليات العسكرية في بداية حزيران/ يونيو بعد ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أقل من عام.

وقالت وزارة الجيوش في بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 حزيران/يونيو".

فرانس24/ أ ف ب

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