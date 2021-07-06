قضية اختفاء صحافي: مذكرة توقيف دولية بحق كريم كيتا نجل الرئيس السابق لمالي

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أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة توقيف بحق كريم كيتا نجل رئيس مالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، في قضية اختفاء صحافي في باماكو منذ 2016. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن عائلة الضحية، أن الصحافي المختفي كان يعمل على ملف من شأنه أن يضر بسمعة كيتا، واتصل بابن الرئيس السابق لهذا الغرض، إلا أنه اختفى عن الأنظار فيما بعد. ونجا كريم كيتا من الاعتقال إثر انقلاب الجيش على والده، ويوجد في الوقت الحالي بساحل العاج.

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أصدرت الإثنين مذكرة توقيف دولية بحق كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، في قضية اختفاء صحافي استقصائي عام 2016.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من ملف القضية، طلب عدم كشف هويته، أن "نشرة الإنتربول الحمراء المتعلقة بكريم كيتا"، وهو نائب سابق في البرلمان، "صدرت بناء على طلب من قاضي تحقيق في باماكو".

وأكد مصدر في مكتب الإنتربول في مالي طلب بدوره عدم نشر اسمه نبأ صدور مذكرة التوقيف الدولية.

ويعيش كيتا في أبيدجان في ساحل العاج منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بوالده في آب/أغسطس 2020.

عائلة الصحافي تشتبه بتعرضه للاختطاف والتعذيب والقتل

وكان الصحافي الاستقصائي بيراما توري يعمل في صحيفة "لوسفنكس" الأسبوعية في باماكو في الأشهر التي سبقت اختفاءه، إذ لم يشاهده أحد منذ 26 كانون الثاني/يناير 2016، وفق عائلته ومدير الصحيفة أداما درام.

وقال درام إن توري كان يعمل على قصة من شأنها أن تضر بسمعة كيتا، وقد تواصل معه حول ذلك قبل اختفائه. وتشتبه عائلتا درام وتوري بتعرض الصحافي للاختطاف والتعذيب والقتل.

كريم كيتا ينفي أي دور له بالقضية

ونفى كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق، أي دور له في اختفاء توري، وقد رفع في 2019 دعوى قدح وذم ضد مدير الصحيفة وصحافي إذاعي بسبب هذه المزاعم.

ورفض القضاء في مالي القضية لأسباب فنية، فيما انتقل درام مدير الأسبوعية التي كان يعمل فيها الصحافي المختفي إلى فرنسا خوفا على سلامته.

ويجسد كريم كيتا بالنسبة للكثير من الماليين ما يصفونه بالفساد في قلب نظام والده.

ونجا كريم كيتا من الاعتقال على يد الجيش بعد الإطاحة بوالده في 18 آب/أغسطس 2020، ليظهر بعد أيام قليلة في ساحل العاج.

فرانس24/ أ ف ب

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