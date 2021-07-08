جنوب أفريقيا: الرئيس السابق جاكوب زوما يسلم نفسه للشرطة تنفيذا لقرار قضائي يدينه بازدراء المحكمة

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تنفيذا لقرار المحكمة بحبسه 15 شهرا، سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه إلى قوات الأمن على خلفية إدانته بازدراء المحكمة، وذلك وفق ما أعلنت منظمة تمثله ومصادر في الشرطة.

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ليل الأربعاء، قام رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بتسليم نفسه إلى سلطات السجون تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة15 شهرا صدر بحقه لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.

وتضمنت تغريدة على تويتر لمنظمة تمثله قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حددها القضاء للمُدان لتسليم نفسه أن "الرئيس زوما قرّر الامتثال لأمر الحبس. إنّه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".

وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد. وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.

ويذكر أن المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تعليمات في فبراير/ شباط الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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