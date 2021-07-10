حزب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يحقق غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية

© أ ف ب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد التصويت في بيشاشا بإثيوبيا في 21 يونيو/ تموز 2021

أعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا مساء السبت أن حزب رئيس الوزراء آبي أحمد، وهو الحزب الحاكم، حقق غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية وهو ما يمهد لولاية جديدة لآبي. وأعرب رئيس الوزراء، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، عن امتنانه بالنتائج معتبرا أنها "تاريخية".

إعلان اقرأ المزيد

فاز مساء السبت الحزب الحاكم في إثيوبيا بـ421 مقعدا من أصل 436 في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية. ويعتبر هذا الفوز بمثابة تمهيد لولاية جديدة لرئيس الوزراء آبي أحمد الذي وصف النتائج "بالتاريخية".

وقال آبي في بيان عبر تويتر "هذه الانتخابات ستعتبر تاريخية"، مضيفا أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد".

የምርጫው ውጤትን በማስመልከት ፣ እንኳን ደስ አላችሁ! pic.twitter.com/hw85UnyNey — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 10, 2021

وفي 21 يونيو/ حزيران، ترشح آبي أحمد للمرة الأولى منذ تعيينه في 2018 إثر موجة مظاهرات مناهضة للحكومة شهدها البلد الثاني الأكثر تعدادا للسكان في إفريقيا.

وأراد رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام العام 2019 أن يحصل على تفويض شعبي لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، على وقع عمليات عسكرية مستمرة في إقليم تيغراي (شمال) منذ ثمانية أشهر وحيث تتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان.

إعادة عملية التصويت في عشر دوائر

وعلى الرغم من الفوز الساحق إلا أن وثائق نشرتها اللجنة لاحقا أوضحت أنه ينبغي إعادة عملية التصويت في عشر دوائر وإعادة فرز الأصوات في ثلاث منها.

وأرجئت الانتخابات مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا ثم لمنح اللجنة الانتخابية مزيدا من الوقت بعدما واجهت صعوبات لوجستية.

ورغم هذا الإرجاء، لم تحصل عمليات التصويت في نحو خمس الدوائر ال547 في البلاد بسبب مشاكل لوجستية أو أعمال عنف إتنية الطابع ازدادت وتيرتها في عهد أبيي.

وحدد السادس من سبتمبر/ أيلول موعدا لإجراء الانتخابات في الدوائر التي لم يتسن لها ذلك. لكن أي موعد لم يتم تحديده لمنطقة تيغراي التي بدأت فيها العمليات العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر لإسقاط السلطات الإقليمية الانفصالية وسرعان ما تحولت نزاعا مدمرا. وفي مواجهة هجوم مضاد للمتمردين، أعلنت الحكومة وقفا أحادي الجانب لاطلاق النار نهاية حزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك