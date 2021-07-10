مالي: إصابة 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار لغم يدوي الصنع

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جنود من الفرقة الألمانية في قوة "مينوسما" خلال تفقدهم الطريق بين غاو وغوسي في ملي، 2 أيار/ مايو 2018.

أصيب سبعة من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي الجمعة بجروح إثرانفجار لغم يدوي الصنع خلال مرور عربتهم في منطقة موبتي وسط البلاد. وأدان رئيس البعثة الأممية في مالي القاسم واين "هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا".

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في ثالت هجوم من نوعه في غضون أسبوعين، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن سبعة من جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة الدولية جرحوا الجمعة في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور آليتهم في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وكتبت البعثة في تغريدة على موقع تويتر أنه "خلال دورية سقط سبعة جرحى في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع" أو لغم "بالقرب من ديالو" في منطقة موبتي (وسط) .ولم تكشف البعثة جنسية أو جنسيات الجرحى.

وقالت إن رئيس البعثة القاسم واين "يدين بشدة هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا".

Aujourd’hui vendredi 9 juillet lors d’une patrouille dans la région de Mopti, à proximité de Diallo, la MINUSMA déplore 7 blessés suite à l’explosion d’un IED/Mine lors du passage de leur véhicule (bilan provisoire). pic.twitter.com/1CJHlBkooY — MINUSMA (@UN_MINUSMA) July 9, 2021

والعبوات الناسفة اليدوية الصنع هي السلاح المفضل للجهاديين ضد القوات المالية والفرنسية والدولية. وهي تؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين أيضا.

ومنذ 2012 واندلاع حركات التمرد الاستقلالية والجهادية في الشمال غرقت مالي في اضطرابات متعددة الأوجه أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وقوات الأمن.

و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) المنتشرة في مالي منذ 2013، هي المهمة التي تكبدت أكبر الخسائر في الأرواح بين بعثات المنظمة الدولية، إذ قتل نحو 150 من عناصرها في أعمال عدائية، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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