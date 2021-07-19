إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة

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أعلنت إثيوبيا الإثنين عن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة المطل على النيل الأزرق والذي يثير نزاعات مع دولتي المصب مصر والسودان.

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حققت إثيوبيا هدفها للعام الثاني في ما يتعلق بملء سد النهضة المطل على النيل الأزرق والذي يثير نزاعات مع دولتي المصب مصر والسودان، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.

وتعتبر إثيوبيا أن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ضروري للتنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء. غير أن السد أثار المخاوف من نقص المياه في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.

أما الشهر الماضي، أكدت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية وأكدت مصر أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.

وترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه. ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.

من جانبها، لفتت الولايات المتحدة إلى أن ملء إثيوبيا للسد يمكن أن يثير التوترات وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التصرفات الأحادية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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