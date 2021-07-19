جنوب أفريقيا: إستئناف محاكمة الرئيس السابق جاكوب زوما وأنصاره يتظاهرون أمام المحكمة

© أ ف ب.

زوما أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ. جنوب أفريقيا في 26 مايو/أيار 2021.

تم الإثنين إستئناف محاكمة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما المتهم في العديد من قضايا الفساد، وذلك في جلسة "افتراضية"، بعد أعمال عنف دامية هزت البلاد هذا الأسبوع. وظهر زوما على الشاشة من سجن "إستكورت" وبثت المحاكمة على التلفزيون. وأمام المحكمة، تظاهر أنصار زوما وهم متهمون من الرئيس سيريل رامافوزا بإثارة الفوضى و"محاولة زعزعة استقرار البلاد".

إعلان اقرأ المزيد

استؤنفت الإثنين محاكمة "افتراضية" رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما (79 عاما) المتهم بالفساد، بعد أن هزت البلاد أعمال عنف هذا الأسبوع.

وتفجرت أعمال الشغب في 9 يوليو/تموز بعد إيداع زوما السجن بتهمة ازدراء القضاء، في معقله في كوازولو ناتال (شرق) قبل أن تمتد إلى جوهانسبرغ على خلفية البطالة المستشرية والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد.

وصباح الاثنين، انتشر جنود وعناصر شرطة بأعداد كبيرة في بيترمارتسبرغ، عاصمة إقليم كوازولو ناتال (شرق)، حيث تقع المحكمة، كما حلقت مروحية فوق المنطقة، رغم أن المحاكمة تجري افتراضيا.

وظهر زوما، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، على الشاشة من سجن إستكورت الواقع على بعد أقل من مئة كيلومتر. وتم بث وقائع الجلسة على التلفزيون كما يحدث غالبا في جنوب أفريقيا.

وتظاهر مؤيدو زوما أمام المحكمة، كما يفعلون بانتظام لدعمه. ويُتهم أنصار زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس سيريل رامافوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.

وتم عقد الجلسة افتراضية لتجنب مزيد من "الاضطرابات" حسبما ذكر مصدر في النيابة العامة، بعدما عقدت جلسات أخرى افتراضيا خلال الأسابيع الماضية بسبب الوباء.

لكن دالي مبوفو محامي زوما اعترض على عقد جلسة الاستماع افتراضيا بحجة أنها تنتهك الحقوق الدستورية لموكله وتمنعه من استشارة فريق الدفاع أثناء جلسة الاستماع. مشيرا إلى أن الاضطرابات في الأيام الأخيرة كانت "غير متوقعة" وطالب القاضي بيت كوين بتأجيل المحاكمة لمدة "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا للرئيس. كما تتم مقاضاة مجموعة تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ونفى زوما كما تاليس، هذه الاتهامات على الدوام.

واستقال زوما مجبرا في 2018 بعد تفجر سلسلة فضائح. فيما وعد خلفه رامافوزا بمحاربة الفساد في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك