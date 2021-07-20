مالي: تعرض الرئيس الموقت أسيمي غويتا لمحاولة طعن خلال تأديته صلاة العيد

© أ ف ب/ أرشيف

قام مسلحان، يحمل أحدهما سكينا، بمهاجمة رئيس مالي الموقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو بمناسبة عيد الأضحى الثلاثاء. وقد نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى.

إعلان اقرأ المزيد

تعرض الثلاثاء رئيس مالي الموقت أسيمي غويتا لهجوم من قبل مسلحين، أحدهما يحمل سكينا، أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو بمناسبة عيد الأضحى، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

ونقل غويتا من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل. وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك