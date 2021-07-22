نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف عدد من الأجانب والمواطنين

كشف مكتب المدعي العام في مدغشقر الخميس عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وتوقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين". وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، حسب ما أوضحت مصادر دبلوماسية.

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أعلن المدعي العام في مدغشقر في بيان الخميس أن السلطات ألقت القبض على عدد من الأجانب والمواطنين يوم الثلاثاء للاشتباه في تخطيطهم لاغتيال رئيس البلاد أندريه راجولينا. وقال المدعي العام في بيان "بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة".

وأضاف أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولم يتضح حجم المؤامرة أو إلى أين وصلت. ولم يحدد البيان جنسيات الأجانب.

فيما أوضحت مصادر دبلوماسية أنه تم توقيف فرنسيين اثنين من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة".

وأدى راجولينا اليمين رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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