أفريقيا الوسطى: مقتل ستة مدنيين في هجوم شنه متمردون على قرية قرب الحدود مع تشاد والكاميرون

جنود في قوة حفظ السلام الدولية في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي في 13 كانون الثاني/يناير 2021

قال السبت المتحدث باسم "مينوسكا"، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، إن ستة مدنيين قتلوا في هجوم شنه متمردو مجموعة "العودة والمطالبة وإعادة التأهيل" المناهضة للحكومة في بانغي، على قرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تشاد والكاميرون بعد السيطرة عليها "مؤقتا". وتشهد أفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم، منذ 2013 حربا أهلية مدمرة.

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسكا) في جمهورية أفريقيا الوسطى السبت عن مقتل ستة مدنيين على الأقل بعد هجوم شنه متمردون على قرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تشاد والكاميرون.

وقال المتحدث باسم "مينوسكا" اللفتنانت كولونيل عبد العزيز فال "عند فجر هذا الصباح، شن عناصر من مجموعة ‘العودة والمطالبة وإعادة التأهيل’ هجوما واسع النطاق على مواقع القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى في قرية مان" على بُعد أكثر من 550 كيلومترا من بانغي "وسيطروا عليها مؤقتا". وأضاف "قُتل ستة مدنيين وهناك عدد من الجرحى". وأشار إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، لافتا إلى أن القبعات الزرق يسيّرون دوريات في القرية ومحيطها".

وقد أكد هذه المعلومات برنار ديلا، النائب عن هذه المنطقة.

من جهته، أعرب النائب مارتن زيغيليه، المعارض لنظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، في بيان عن "حزنه" بعد "هجوم مجموعة ‘العودة والمطالبة وإعادة التأهيل’ المسلحة" والذي أسفر بحسب قوله عن سقوط "سبعة ضحايا مدنيين وعسكريين، واختطاف شخص بأيدي المهاجمين".

وكانت الأمم المتحدة ومصادر أمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى أعلنت الثلاثاء إصابة جندي من القبعات الزرق بجروح ومقتل جندي من جيش هذا البلد في هجوم شنه متمردون مساء الاثنين على مواقع عسكرية تقع على بُعد 900 كلم شرقي العاصمة بانغي.

وأفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم وفقا للأمم المتحدة، تشهد منذ 2013 حربا أهلية مدمرة، لكن وتيرة العنف تراجعت كثيرا في هذا البلد منذ 2018.

ومنذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، نجحت القوات الحكومية في استعادة السيطرة على المدن وعلى قسم كبير من ثلثي البلاد الذي كان المتمردون يسيطرون عليه منذ سنوات، وذلك بفضل تعزيزات عسكرية رواندية والمئات من القوات شبه العسكرية الروسية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.

فرانس24/ أ ف ب

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