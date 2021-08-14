فرنسا توقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا بسبب الوضع في إقليم تيغراي

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بعد توتر العلاقات بين إثيوبيا والعديد من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، قررت فرنسا بدورها تقليص تعاونها العسكري مع أديس أبابا على خلفية النزاع المسلح الذي يدور بين القوات الحكومية ومتمردين في منطقة تيغراي التي تشهد نزوحا كبيرا ويتهددها خطر المجاعة.

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أوقفت فرنسا منذ تموز/يوليو تعاونها العسكري مع إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا منذ تسعة أشهر بين متمردين والقوات الحكومية فيمنطقة تيغراي حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، كما قالت مصادر فرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وخلال زيارة رسمية لإثيوبيا في آذار/مارس 2019، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أبرم اتفاقا دفاعيا إطاريا مع أديس أبابا من أجل "دعم محدد من فرنسا" بشأن إنشاء بحرية إثيوبية في بلد لا يملك منفذا على البحر.

وتسبب الصراع في تيغراي في توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التي تنتقد إدارة رئيسها جو بايدن الحرب علانية.

وأعلنت واشنطن الخميس إيفاد مبعوث أمريكي إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بوقف القتال في إقليم تيغراي حيث يزداد الخوف من حصول كارثة إنسانية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص يعيشون هناك في ظروف مجاعة، إلا إن قوافل المساعدات تواجه تحديات أمنية وعقبات بيروقراطية.

فرانس24/ أ ف ب

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