بوركينا فاسو: مقتل 47 شخصا على الأقل بينهم 30 مدنيا في هجوم استهدف قافلة عسكرية

© أ ف ب/أرشيف

لقي 47 شخصا على الأقل بينهم 30 مدنيا الأربعاء مصرعهم في هجوم، يعتقد أن جهاديين نفذوه، استهدف قافلة عسكرية في شمال بوركينا فاسو.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وزارة الاتصال في بوركينا فاسو أن 47 شخصا على الأقل بينهم 30 مدنيا و14 جنديا وثلاثة عناصر في قوة رديفة للجيش قتلوا الأربعاء في هجوم، يعتقد أن جهاديين قاموا بتنفيذه، استهدف قافلة عسكرية كانت تواكب مدنيين في شمال البلاد.

وأعلنت وزارة الاتصالات أن "قافلة مختلطة تضم مدنيين وعناصر في قوات الدفاع والأمن ومتطوعين للدفاع عن الوطن استُهدفت بهجوم إرهابي على بعد 25 كلم من غورغادجي (شمال) قُتل خلاله 30 مدنيا و14 عسكريا وثلاثة متطوعين للدفاع عن الوطن".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك