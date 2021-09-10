الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية غينيا على إثر الانقلاب ضد رئيسها ألفا كوندي

حشد من الناس يحيون عناصر من الجيش الغيني بعد نجاح الانقلاب، 06 أيلول/سبتمبر 2021.

أصدر الاتحاد الأفريقي الجمعة قرارا بتعليق عضوية غينيا في "كافة أنشطته وهيئات صنع القرار التابعة له"، على إثر الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

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علق الاتحاد الأفريقي الجمعة عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

وأكدت الهيئة الأفريقية على تويتر أنه "تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له".

وأتت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد واحتجزت كوندي، الذي تعرّض لانتقادات متزايدة لما يعتبره البعض استبداديته.

وكان الاتحاد الأفريقي قد استنكر الأحد سيطرة الجيش على السلطة ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في 2010.

واتخذ قرار الاتحاد بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا عضوية غينيا وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي على "الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة" لإيجاد مخرج للأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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