القوات الفرنسية تقتل أبو وليد الصحراوي قائد تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"

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جندي فرنسي يعمل ضمن قوة عملية برخان في تمبكتو. مالي في 9 سبتمبر/أيلول 2021.
جندي فرنسي يعمل ضمن قوة عملية برخان في تمبكتو. مالي في 9 سبتمبر/أيلول 2021. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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نجحت القوات الفرنسية في قتل قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الأربعاء، منوها بهذا "النجاح الكبير في المعركة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل". والتنظيم الجهادي المتطرف مسؤول عن أغلب الهجمات التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الأربعاء أن قوات بلاده قتلت قائد تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" عدنان أبو وليد الصحراوي.

وصرح ماكرون في تغريدة على تويتر بأن قائد التنظيم الجهادي "تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنه يعني أنه "قتل". مضيفا "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وفي تغريدة أخرى قال ماكرون إن "الأمة تفكر هذا المساء بكل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدى. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين سنواصل هذه المعركة".

تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" مسؤول عن أغلب الهجمات المسلحة التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

والمثلث الحدودي هو الهدف المفضل لجماعتين جهاديتين مسلحتين تنشطان فيه هما "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة المتطرف.

 

فرانس24/ أ ف ب

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