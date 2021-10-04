تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدتها خمس سنوات

أقيمت الاثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مجلس النواب لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، وأدى آبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي ورئيس مجلس النواب ونائبه. وألقى كلمة بعدها قال فيها "اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية ومع إيمان بالدستور". يأتي ذلك في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر، واتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.

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أدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات. وأقيمت مراسم تنصيبه في مجلس النواب الاثنين، وذلك في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدى آبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه. وقال آبي خلال أدائه اليمين "أنا آبي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية ومع إيمان بالدستور".

وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزا ساحقا في انتخابات حزيران/يونيو محققا 421 مقعدا من أصل 436، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون انعكاسا للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.

وأراد رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام العام 2019 أن يحصل على تفويض شعبي لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، على وقع عمليات عسكرية مستمرة في إقليم تيغراي (شمال) منذ ثمانية أشهر وحيث تتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو أمر يلطّخ سمعة رئيس الوزراء.

فرانس24/ أ ف ب

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