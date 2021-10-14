مالي: اعتقال عدد من جنود الجيش على خلفية انتشار مقاطع فيديو تكشف تعذيبهم لمدنيين

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ذكر الجيش المالي الأربعاء أنه أوقف عددا من جنوده بتهمة تعذيب مدنيين على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب السكان. وتطارد الجيش المالي باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، فيما تقول بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية تسعة بالمئة من الانتهاكات.

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بعد أن أثارت الغضب مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام يظهر فيها عسكريون غاضبون يرتكبون أعمال عنف ضد أشخاص مدنيين، قال الأربعاء الجيش المالي إنه اعتقل جنودا بتهمة تعذيب مدنيين.

ويظهر في أحد التسجيلات شخص يُقتل على ما يبدو لكن الجيش نفى أي تورط له. وبين اللقطات التي تم تداولها على الإنترنت صور لجثث متحللة ومشاهد تعذيب ورجل يذبح.

وقال الجيش المالي الأربعاء إنه تعرف على الجنود المتهمين بالتعذيب وسلمهم إلى الشرطة العسكرية.

ويواجه الجيش المالي باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين. وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في آب/أغسطس إن 527 مدنيا على الأقل قتلوا أو جرحوا أو اختفوا بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو.

وأوضحت البعثة أن جماعات جهادية مسؤولة عن معظم حوادث العنف لكن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية تسعة بالمئة من الانتهاكات.

وتكافح مالي إحدى أفقر دول العالم للحد من التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد في 2012 لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى الوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين.

فرانس24/ أ ف ب

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