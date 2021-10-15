السودان: رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلن وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد

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متظاهرون سودانيون دعما للحكم المدني في البلاد في 30 أيلول/سبتمبر 2021 في الخرطوم.

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة في خطاب تلفزيوني أنه وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد، مضيف أن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير.

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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة في خطاب تلفزيوني مباشر إنه وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأضاف أن حكومته تجري اتصالات لترتيب مؤتمر عالمي لمعالجة أزمات شرق السودان. وقال أيضا إن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير.

وقال حمدوك إن محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر/أيلول كانت "هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح".

ووصف الصراع الحالي بأنه بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك. وأضاف: "هو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي".

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ومنذ المحاولة الانقلابية، دخل شركاء السودان العسكريون والمدنيون في السلطة في حرب كلامية إذ طالب القادة العسكريون بإصلاح مجلس الوزراء والائتلاف الحاكم بينما اتهم سياسيون مدنيون الجيش بالسعي للاستيلاء على السلطة.

ومع ذلك، قال حمدوك إنه تحدث إلى كلا الجانبين وقدم لهما خارطة طريق دعت إلى إنهاء التصعيد واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة.

وشدد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وفي إشارة إلى استمرار الحصار المفروض على الميناء الرئيسي للسودان في شرق البلاد من قبل رجال القبائل المحتجين، وصف حمدوك مظالمهم بأنها مشروعة بينما طالبهم بإعادة فتح الطرق لتدفق التجارة. وقال أيضا إنه يجري تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لصالح المنطقة.

واتهم ساسة مدنيون الجيش بالوقوف وراء هذا الحصار، وهو ما ينفيه الجيش.

ودعت جماعات سياسية متحالفة مع الجيش إلى احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم غدا السبت بينما دعت الجماعات التي تدافع عن الحكم المدني إلى احتجاجات الخميس المقبل.

فرانس24/ رويترز

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