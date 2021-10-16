آلاف السودانيين المساندين للجيش يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحل حكومة الحمدوك

بعد نحو شهر من محاولة انقلابية، تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للجيش السبت في الخرطوم مطالبين بحل حكومة عبد الله حمدوك وتشكيل "حكومة عسكرية" تدير البلاد لحين إجراء انتخابات عامة بعد 30 عاما من الدكتاتورية. في المقابل، دعا أنصار نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين إلى "تظاهرة مليونية" الخميس. ويعاني السودانيون، الذين تعتبر بلادهم أحد أفقر بلدان العالم، من تضخم يقترب من 400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

إعلان اقرأ المزيد

خرج آلاف السودانيين المؤيدين للجيش في مظاهرة السبت بالخرطوم للمطالبة بحل حكومة عبد الله حمدوك فيما دعا أنصار نقل السلطة بالكامل ‘لى المدنيين إلى "تظاهرة مليونية" الخميس.

أمام القصر الرئاسي الذي بات مقر السلطة الانتقالية، هتف المتظاهرون "الجيش، الجيش يجيب العيش".

ويؤكد خصوم متظاهري السبت أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بادارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

ورفع المتظاهر يحيى محيي الدين لافتة تطالب ب "إقالة الحكومة" التي تتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش منذ إسقاط عمر البشير في العام 2019.

وقال محيي الدين لوكالة الأنباء الفرنسية "نحتاج إلى حكومة تضم كل القوى الثورية" في وقت تصاعدت الخلافات بين أطراف المشهد السياسي في السودان.

انقسامات

وبعد حوالي شهر من محاولة انقلابية، أقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بـ"انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين" مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

واعتبر حمدوك أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".

وطوقت قوات الأمن كل المحاور الرئيسية في الخرطوم حيث كانت سيارات نصف نقل تجلب طوال بعد الظهر أفواجا من المتظاهرين جاؤوا من مختلف الولايات السودانية، بحسب وكالة الانباء الرسمية سونا.وكان بعضهم يهتف "جيش واحد، شعب واحد".

وأشار محيي الدين البالغ الخمسين من عمره إلى "عدم وجود أي استقرار"، مؤكدا أن "تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية".

يعاني السودانيون، الذين تعتبر بلادهم أحد أفقر بلدان العالم، من تضخم يقترب من الـ400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك