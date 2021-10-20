الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو لا يستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو. © فرانس 24

في حوار حصري مع فرانس24، أكد الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو أنه سيترشح للانتخابات المقبلة في حال لم يمنعه تحديد سن الترشح من ذلك. وكان غباغبو، الذي عاد إلى بلده في حزيران/يونيو الماضي بعد عشر سنوات من الغياب، قد أطلق حزبا جديدا أطلق عليه اسم حزب الشعوب الأفريقية – الكوت ديفوار" وهو حركة يسارية لعموم أفريقيا تحضيرا للانتخابات الرئاسية لسنة 2025. وخلال الحوار، أدلى غباغبو بموقفه في عدة قضايا بينها تلك التي تهم بلده والقارة.