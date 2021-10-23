السودان: قوى إعلان الحرية والتغيير تجدد دعمها لحمدوك وتحذر من "انقلاب زاحف"

حذرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان من "انقلاب زاحف"، مجددة دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذا التصريح أتى خلال مؤتمر صحفي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله. إلى ذلك، التقى المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان مسؤولين سودانيين، وشدد أمام حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على "دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانتقال ديمقراطي مدني وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني".

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شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان السبت على دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحفي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله.

وأعلن ياسر عرمان عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، تجديد "الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة".

ورأى أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".

وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين الخميس، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري. وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين السبت إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف مؤتمرا صحفيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد نفى السبت موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.

فيلتمان يلتقي حمدوك والبرهان

وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة للمكلف بالشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية، التقى المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان السبت المسؤولين السودانيين.

وأمام حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو شدد فيلتمان على "دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني"، وفق السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وحث فيلمتان "جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام".

فرانس24/أ ف ب

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