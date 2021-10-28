وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على الحكم والبرهان يقيل ستة سفراء

© أ ف ب

متظاهرون سودانيون يشتبكون مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، الخرطوم في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى الخميس، سيطرة الجيش السوداني على مقاليد الحكم واعتقال القادة المدنيين بالبلاد، حسبما أعلن في تويتر مضيفا أنه بحث مع الوزيرة السودانية سبل دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية. من جهة أخرى، قرر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إقالة سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

إعلان اقرأ المزيد

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى الخميس باستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستورى السوداني.

تغريدة وزير الخارجية الأمريكي Spoke to Sudanese Foreign Minister al-Mahdi to condemn the arrest of civilian leaders in Sudan and to discuss how the U.S. can best support the Sudanese people’s call for a return to civilian-led transition to democracy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 28, 2021

وقال التلفزيون الرسمي السوداني الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم. وأعفى البرهان كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وكان مصدر دبلوماسي قد قال الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان الاثنين.

ما هي آخر مستجدات الوضع في السودان؟ 07:25

من جهة أخرى، نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي أطيح به في انقلاب عسكري ووضع قيد الإقامة الجبرية، قوله الأربعاء إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019 وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وكان قد سُمح لحمدوك بالعودة إلى منزله الثلاثاء تحت حراسة مشددة.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين. وقُتل العديد فى اشتباكات مع قوات الأمن. وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك