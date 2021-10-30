الجيش المالي يعلن مقتل سبعة من جنوده في هجومين منفصلين

جنود ماليون خلال عملية تفقد على الحدود مع النيجر في 23 آب/ أغسطس 2021.

لقي سبعة جنود ماليين السبت حتفهم في هجوم منفصلين في خضم تواصل التحركات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي.ورغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال مالي تشهد منذ 2012 هجمات جهادية، إضافة ألى نزاعات محلية دامية.

إعلان اقرأ المزيد

اعلن الجيش المالي مقتل سبعة من جنوده السبت في هجومين منفصلين في بلد لا يزال يشهد أعمال عنف جهادية.

وأورد الجيش في بيان أن خمسة جنود قتلوا حين صدمت آليتهم لغما محلي الصنع قرب سيغو، على بعد حوالى مئتي كلم شمال شرق باماكو.

وأضاف البيان أن "تمشيط منطقة الحادث اتاح اعتقال شخصين مشبوهين وقد سُلما فورا للدرك".

وعصرا، قضى جنديان آخران في كمين أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة قرب مورديا، على بعد حوالى مئتي كلم شمال العاصمة، بحسب ما افاد الجيش لافتا الى أن الحصيلة غير نهائية.

ورغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال مالي تشهد منذ 2012 هجمات جهادية، إضافة ألى نزاعات محلية دامية.

وبدأ العنف في شمال البلاد قبل ان ينتقل الى وسطها ولاحقا الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك