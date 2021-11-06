سيراليون: أكثر من تسعين قتيلا في انفجار صهريج وقود في العاصمة فريتاوين

حشد تجمع أمام هياكل دراجات نارية متفحمة بعد انفجار صهريج وقود في فريتاوين عاصمة سيراليون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

سقط عشرات القتلى السبت في فريتاوين عاصمة سيراليون بسبب انفجار نجم عن اشتعال آلية في محطة وقود إثر حادث سير، وفق ما أعلنه نائب الرئيس. وامتدت النيران بعدها إلى الحي وعثر على جثث متفحمة في سيارات وفي شوارع مجاورة للموقع.

إعلان اقرأ المزيد

قتل ما لا يقل عن 92 شخصا في انفجار ضخم وقع في محطة وقود في فريتاوين عاصمة سيراليون، على ما أعلن نائب الرئيس السبت.

وقال نائب الرئيس محمد جلدة جالوه الذي وصل إلى موقع الحادث السبت مع عدد من المسؤولين المحليين، إن المستشفيات كانت تعالج أكثر من 88 شخصا أصيبوا بحروق بالغة. وفي وقت سابق كان عامل في فرق الإنقاذ وممرض أكدا مقتل أكثر من 80 شخصا على الأقل، فيما أفاد الممرض أنه عالج نساء ورجالا وأطفالا يعانون من "إصابات بالغة".

فيما ذكر شهود عيان أن الانفجار نتج عن آلية اشتعلت في محطة وقود إثر حادث سير، وامتدت النيران بعدها إلى الحي وعثر على جثث متفحمة في سيارات وفي شوارع مجاورة للموقع. وأوضح المتطوع جوسو جاكا يورما الذي كان في المكان أن غالبية الضحايا كانوا باعة متجولين وسائقي دراجات نارية حاصرتهم النيران فيما كانوا يحاولون جمع وقود.

وتجمع مئات الأشخاص صباح الثلاثاء، بعضهم كان يبحث عن أقرباء مفقودين، تحت أنظار قوات الأمن. وأظهرت مقاطع مصورة صهريج وقود وشاحنة متفحمين، فيما كانت هياكل سيارات متفحمة تملأ الجوار.

وغرد الرئيس جوليوس مادا بيو على تويتر معربا عن "تعاطفه الكبير مع العائلات التي خسرت أحباء وأولئك الذين أصيبوا" في النيران مؤكدا أن "حكومتي ستبذل كل ما بوسعها لمساعدة العائلات المتضررة".

وكتبت رئيسة بلدية فريتاون إيفون اكي ساوير على فيس بوك مبدية "حزنها الشديد" مضيفة أن "مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مروعة". وأفادت أن "مدى الأضرار التي لحقت بالأملاك غير معروف".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك