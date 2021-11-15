بوركينا فاسو: مقتل 19 عسكريا ومدني على الأقل إثر هجوم دام على موقع للشرطة

قتل ما لا يقل عن 19 عنصرا من الشرطة العسكرية ومدنيا في بوركينا فاسو إثر هجوم لمسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية الأحد، حسبما أعلنت السلطات مشيرة إلى أن الحصيلة مؤقتة. وتنشط الجماعات المتطرفة المرتبطة بالجهاديين في هذه المنطقة، حيث نشرت عدة دول بينها فرنسا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو مئات الجنود ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

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أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني عن مقتل ما لا يقل عن 19 من أفراد الشرطة العسكرية ومدنيا، على يد مسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية الأحد، حيث تقاتل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمردا يشنه إسلاميون متشددون.

وقال المسؤول بأن هذه الحصيلة تبقى غير نهائية، مشيرا في تصريح للتلفزيون الوطني "تعرضت مفرزة من قوات الأمن لهجوم خسيس وهمجي هذا الصباح. صمدوا في موقعهم" مضيفا أنه تم العثور على 22 على قيد الحياة.

ووقع الهجوم الذي استهدف موقعا للشرطة العسكرية قرب منجم للذهب في إيناتا، بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة قرب حدود النيجر ومالي.

وتنشط الجماعات الجهادية المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" في منطقة الحدود الشمالية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث نشرت عدة دول بينها فرنسا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو مئات الجنود.

وفي السياق، أفاد مصدران أمنيان من بوركينا فاسو ومصدر دبلوماسي في وقت سابق الأحد، بأن ما لا يقل عن 30 من أفراد الشرطة العسكرية قتلوا في الهجوم وبأن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك، مما يجعله حال تأكدت هذه المعلومات، أحد أكثر الهجمات دموية على القوات الأمنية في البلاد.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة في بوركينا فاسو الهجوم في بيان قائلة إن "مفرزة من قوات الأمن تعرضت لهجوم إرهابي" لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.

فرانس24/ رويترز

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