أعلن علماء الخميس اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، البلد الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة. وبهذه المتحورة ("بي.1.1.529") عدد "مرتفع جدا" من المتحورات، حسب العلماء الذين اكتشفوا سابقا متحورة بيتا.

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أعلن علماء الخميس اكتشاف سلالة جديدة ("بي.1.1.529") من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا لديها عدد "مرتفع جدا" من المتحورات.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق" في هذا البلد الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.

وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.

ومن المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بالارتفاع التصاعدي" في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، بحسب وزير الصحة جو فاهلا الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء.

وسجلت إصابات أخرى بهذه المتحورة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب أفريقيا.

فرانس24/ أ ف ب

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