الصومال: انفجار ضخم بسيارة مفخخة يهز العاصمة مقديشو ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى

رجل يرد بعد التعرف على أخته كضحية في موقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بالقرب من مقر إقامة الرئيس في مقديشو ، الصومال ، في 25 سبتمبر 2021.

أسفر تفجير سيارة مفخخة هز العاصمة الصومالية مقديشو الخميس عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن من المعروف أن "حركة الشباب الإسلامية" المتشددة تقوم بتنفيذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

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أعلن مسؤول أمني مقتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرين على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو صباح الخميس. وقال محمد عبد الله "وقع انفجار سيارة مفخخة... تأكّد مقتل خمسة أشخاص وجرح 15 آخرين" مضيفا أن بين المصابين عددا من الطلاب.

وقال شاهد إن انفجارا كبيرا هز العاصمة مقديشو في الصباح الباكر الخميس، ما أدى لتصاعد عمود من الدخان وسط إطلاق للرصاص.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية لكن "حركة الشباب الإسلامية" المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

وقع الانفجار بالقرب من ميدان "كيه4" في قلب مقديشو وكان من القوة بحيث أدى لانهيار جدران مدارس قريبة وتحطم سيارات.

وقال محمد حسين، وهو ممرض في مستشفى عثمان القريب "هزتنا قوة الانفجار وأصمنا إطلاق النار الذي أعقبه". وتابع أنه تم إخراجه من تحت حطام سقف انهار فوقه. مضيفا "انهارت جدران المستشفى. أمامنا مدرسة انهارت أيضا. لا أعلم كم عدد من فقدوا حياتهم".

وتقاتل "حركة الشباب" الحكومة المركزية بالصومال منذ أعوام لإقامة حكم يقوم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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