وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى مفاوضات عاجلة بشأن النزاع في إثيوبيا

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بعد ساعات من ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن بيان الخارجية الأمريكية صدر بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن.

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أبدى وزير الخارجية الأمريكي الجمعة قلقه البالغ من التصعيد العسكري في إثيوبيا ودعا إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني. وذكر برايس في بيان أدلى به في وقت متأخر أمس الجمعة "عبّر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات". جاء بيان برايس بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن.

وقالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) أمس الجمعة إن آبي موجود على جبهة القتال مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي المتمردة في إقليم عفر بشمال شرق البلاد.

ونشر آبي الفيديو نفسه على حسابه على موقع تويتر. وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية قوات تيغراي منذ أكثر من عام في صراع أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين في إثيوبيا.

فرانس24/ رويترز

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