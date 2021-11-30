السودان: قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بالخرطوم يطالبون بإنهاء "حكم العسكر"

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محتجون ضد الانقلاب في السودان في شوارع الخرطوم في 17نوفمبر/ تشرين الثاني2021

ذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة لمدنيين. وردد متظاهرون شعارات من قبيل "لا شراكة ولا تفاوض"، وطالب محتجون آخرون بـ"عودة الجنود إلى ثكناتهم". وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الذي حل مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بالمدنيين الذين كانوا يشاركون في الحكم .

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أفاد شهود بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

وأضاف الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.

وهتف آلاف المتظاهرين مجددا الثلاثاء في الخرطوم "لا شراكة ولا تفاوض"، وطالب آخرون بـ"عودة الجنود إلى ثكناتهم".

وقال محمد علاء الدين، أحد المحتجين في الخرطوم "أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر".

وتأتي احتجاجات الثلاثاء بعد أكتر من شهر على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية واطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.

ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.

وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني لم يرض الجميع ووصفه البعض بـ"الخيانة".

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

والسبت، أعلن حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع المظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.

فرانس24/ أ ف ب

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