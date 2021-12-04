مالي: 30 قتيلا على الأقل جراء هجوم نفذه جهاديون مفترضون وسط البلاد

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عناصر من الجيش المالي في بلدة كونا

سقط 30 قتيلا على الأقل الجمعة في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين محليين.

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أفاد مسؤولون محليون بمقتل 30 شخصا على الأقل الجمعة في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولفت المسؤولون إلى أن "الركاب أُمطروا بالرصاص وتم إحراق العربة" في هجوم نفذه "إرهابيون" قرب بلدة باندياغارا الجمعة.

وأشار المسؤولون طالبين عدم الكشف عن هويتهم إلى أن سلطات "الولاية أرسلت قوات أمنية إلى المكان" الذي وقع فيه الهجوم. وأكد مسؤول في باندياغارا حصيلة القتلى ومن بينهم نساء وأطفال.

ولغاية الآن، لم تتبن الهجوم أي من المجموعات المسلحة العديدة التي تنشط في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وتحاول السلطات المالية جاهدة احتواء تمرد جهادي اندلع أساسا في مناطقها الشمالية في 2012 وأودى مذاك بآلاف العسكريين والمدنيين.

ورغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين وعناصر الأمم المتحدة، اتسعت رقعة النزاع لتشمل وسط مالي وصولا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأصبح وسط مالي بؤرة من الأعنف للنزاع في منطقة الساحل حيث كثيرا ما تقع عمليات قتل إثنية وهجمات تستهدف القوات الحكومية.

وفشل انقلاب عسكري العام الماضي، جاء في أعقاب تظاهرات حاشدة تنديدا بأعمال العنف، في حقن الدماء.

فرانس24/أ ف ب

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