الرئيس الغامبي المنتهية ولايته أداما بارو يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية

في نتائج رفضتها المعارضة، أعلنت اللجنة الانتخابية في غامبيا الأحد فوز الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو بولاية جديدة عقب الاقتراع الرئاسي الذي نظم السبت. كان بارو قد فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع. وتعد الانتخابات التي تراقب عن كثب اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي في غامبيا التي حكمها جامع مدة 22 عاما بعد انقلاب دموي قاده في عام 1994.

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حقق الرئيس الغامبي المنتهية ولايته أداما بارو فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي نظمت السبت في البلاد، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية الأحد.

وحصل بارو على أكثر من 53% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي أوسينو داربوي الذي حاز 27,7% من الأصوات، وفق لجنة الانتخابات.

لكن معارضي بارو قالوا إنهم يرفضون هذه النتائج حتى قبل إعلانها بشكل النهائي وإنهم يحتفظون بـ"كل وسائل الرد".

واقتصر الاقتراع الذي جرى السبت على دورة واحدة.

كان معسكر بارو قد بدأ الاحتفال في شوارع العاصمة بانجول حتى قبل تأكيد فوزه رسميا.

وقال أوسينو داربوي للصحافة إلى جانب اثنين من منافسيه "نرفض النتائج التي أُعلِنت حتى الآن" من جانب لجنة الانتخابات.

وأضاف أن "كل وسائل العمل مطروحة على الطاولة"، داعيا "جميع الغامبيين إلى التزام الهدوء" إلى حين إجراء تحقيقات. كان بارو قد فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع.

وتعد الانتخابات التي تراقب عن كثب اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي في غامبيا التي حكمها جامع مدة 22 عاما بعد انقلاب دموي قاده في عام 1994.

ورفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الماضية واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من دول غرب أفريقيا.

وغامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق.

ويعاني الغامبيون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت وانقطاع المياه والتيار الكهربائي وصعوبة الحصول على رعاية صحية.

فرانس24/ أ ف ب

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