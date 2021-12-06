السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط الخرطوم

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قامت الشرطة السودانية الاثنين بتفريق متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وفقا لشهود عيان. وشارك آلاف السودانيين بمظاهرة في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".

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فرقت الشرطة السودانية الاثنين متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وفقا لشهود عيان.

وشارك آلاف السودانيين بمظاهرة في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب". وسار مئات المتظاهرين أيضا في مدني (186 كلم جنوب الخرطوم) وكسلا (600 كلم شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان.

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وأفادت راوية حامد ذات الخمسة وثلاثين عاما وهي تشارك في الاحتجاجات بالخرطوم "اليوم خرجنا لنؤكد رفضنا التام للاتفاق السياسي بين حمدوك والمكون العسكري وأنا أرفض هذا الاتفاق". من جهته، قال محمود عابدين، أحد المحتجين، "رأيي أن حمدوك تخلى عن الوثيقة الدستورية وهناك محاولة لتجميل ما حصل ولكنه انقلاب عسكري بامتياز".

يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على السلطة واعتقل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه.

ويستنكر الكثير من منظمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، اتّفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.

فرانس24/أ ف ب

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