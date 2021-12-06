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لماذا طغى موضوع الأزمة الصحية على الجلسة الافتتاحية لمنتدى داكار للسلام والأمن؟

موفد فرانس24 إلى داكار عبدالله العالي © شاشة فرانس24

انطلقت الاثنين أعمال منتدى داكار للسلام والأمن في أفريقيا بالعاصمة السنغالية في دورته السابعة، تحت عنوان "تحديات الاستقرار والإقلاع في عالم ما بعد كوفيد-19". وقال عبد الله العالي موفد فرانس24 إلى داكار إن الكلمات تطرقت خلال الجلسة إلى كيفية مساعدة أفريقيا للنهوض من الكبوة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت دولها جراء جائحة فيروس كورونا، وأن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو توفير اللقاحات المضادة للفيروس أو تصنيعها محليا وتشجيع الاستثمارات والكف عن تعظيم المخاطر في القارة.