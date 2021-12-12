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الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات فردية على بعض أعضاء مجموعة "فاغنر" الروسية

عمار حميداوي من باماكو © فرانس24

أفاد موفد فرانس24 الخاص إلى باماكو، عمار الحميداوي، أن الاتحاد الأوروبي صرح السبت عن نواياه في فرض عقوبات فردية على بعض أعضاء مجموعة فاغنر الروسية. وأضاف حميداوي أن وجود مجموعة فاغنر الروسية في 23 دولة أفريقية بات يشكل عبئا على فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي. وأشار حميداوي إلى تداول أخبار مفادها أن باماكو كانت قد وقعت اتفاقا غير معلن مع هذه المجموعة المسلحة لحل محل القوات الفرنسية على أراضيها، خاصة بعد تقليل عدد الجنود الفرنسيين إلى أكثر من النصف.