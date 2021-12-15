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المجلس الإسلامي الأعلى في مالي: "عودة الحكم إلى المدنيين أمر ضروري"

صورة ملتقطة عن الشاشة، © فرانس24

قال المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى في مالي حبيب كان في رده على أسئلة موفد فرانس24 عمار الحميداوي، "نحن نحاول أن نبتعد عن الجانب السياسي لكن هذا صعب.. الحوار بين الماليين بدأ منذ أيام ويستمر حتى نهاية الشهر. جزء من القادة الساسة لم يشاركوا في الحوار وأيضا قوات الانفصاليين في الشمال، نحن في مفاوضات معهم ونسعى إلى إشراك الجميع. نتوقع التوصل إلى نتائج تخرجنا من هذا المأزق. كما يجب أن يشمل التفاوض قوات المتشددين الإسلاميين في إطار الحوار الوطني والمصالحة". وأضاف حبيب كان فيما يتعلق بإعادة السلطة بعد الانتخابات إلى المدنيين إن "هذا شيء ضروري ووعد من المجلس العسكري وكل الشعب المالي حريص على هذا الأمر".