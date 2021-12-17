كأس أمم أفريقيا: الكاف والكاميرون يعلنان إجبارية تلقي التطعيم واختبار كورونا لحضور المباريات

الملعب الأولمبي في ياوندي حيث سيقام حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في 9 يناير/كانون الأول 2022.

أعلن وزيري الرياضة والصحة في الكاميرون والأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان مشترك الخميس، أن المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل في الكاميرون، مجبرين على إثبات تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإبراز نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19. ويأتي الإعلان فيما تزايدت التكهنات حول احتمال إلغاء البطولة أو تأجيلها.

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ينبغي على المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل في الكاميرون، أن يبرزوا إثباتا على تلقيهم لقاحا مضادا لفيروس كورونا وتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19، بحسب بيان رسمي صادر الخميس.

ويأتي هذا البيان المشترك الموقع من وزيري الرياضة والصحة في الكاميرون والأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في توقيت تزايدت فيه التكهنات حيال إمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى.

تغريدة وزارة الصحة الكاميرونية TotalEnergies Cameroun 2021, le Logo et les messages conçus par le MINSANTE, pour communiquer autour des mesures sécuritaires dans le cadre d’une Coupe d’Afrique des Nations sûre, sécurisée et sans Corona virus, dévoilés. pic.twitter.com/p9nov0zZAr — MinsanteCameroun (@MinsanteCMR) December 17, 2021

وكانت رابطة الأندية الأوروبية وجهت رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تهدد فيها بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع بلادهم في كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا. وجاء في بيان للرابطة الأربعاء "على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم أفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة".

إلا أن البيان الأفريقي أكد أن الحكومة الكاميرونية "وضعت بروتوكولا صحيا خاصا لمكافحة كوفيد-19 (...) لذلك، على الرغم من التحدي الإضافي الذي تشكله الجائحة على المجتمع العالمي، فإن كأس أمم أفريقيا سيبقى كما هو مقرر في 9 يناير/كانون الثاني 2022 على ملعب أوليمبيه".

تغريدة وزارة الصحة الكاميرونية COUVERTURE SANITAIRE CAN TOTALENERGIES 2021, les assurances du Gouvernement . Le Cameroun offrira une belle fête sportive sans expansion de la pandémie à COVID-19, c'est l'une des garanties fortes données hier par le Minsanté au cours d'une conférence rence de presse Cameroun-CAF pic.twitter.com/SlG9xmz0wF — MinsanteCameroun (@MinsanteCMR) December 17, 2021

وأضاف بيان الكاف أنه "لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب (...) إلا في حال كانوا ملقحين بالكامل وأبرزوا اختبار ‘بي سي آر’ سلبيا لم تمض عليه 72 ساعة أو اختبار مضادات سلبية قبل أقل من 24 ساعة".

وكان من المزمع أن تنظم الكاميرون نسخة 2019، لكن تم إسناد التنظيم إلى مصر لعدم الجاهزية، وتم إسناد تنظيم بطولة 2021 إلى الكاميرون ومن ثم تم تأجيلها إلى يناير/كانون الثاني 2022 بسبب جائحة كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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