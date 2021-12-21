الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذي هجوم سقط فيه ستة عاملين بالمجال الإنساني في النيجر

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جنود من النيجر في صحراء إييفيرونان في 12 شباط/فبراير 2020

أفادت هيئة أركان الجيوش الفرنسية الثلاثاء بأنها قتلت في ضربة جوية، سومانا بورا وهو أحد منفذي هجوم استهدف في أغسطس/آب 2020 ستة عاملين فرنسيين في المجال الإنساني ومرشدهم وسائقهم. وأضاف مسؤول عسكري فرنسي بأن استهداف بورا تم بالتنسيق مع القوات النيجيرية ومن خلال هجوم بطائرة مسيرة حين كان الجهادي بمفرده على متن دراجة نارية. وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الساحل قد تبنى الهجوم حينها.

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أعلن الجيش الفرنسي في بيان الثلاثاء أنه قتل في النيجر أحد قتلة ستة عاملين فرنسيين في المجال الإنساني ومرشدهم وسائقهم وهما من النيجر في آب/أغسطس 2020 في محمية كوري في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الساحل.

وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية "قمنا أمس الإثنين في منطقة تيلابيري في غرب البلاد من خلال ضربة جوية، بتحييد المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل سومانا بورا، أحد منفذي عملية قتل ستة رعايا في محمية كوري في التاسع من آب/أغسطس 2020".

وكان بورا يقود مجموعة تضم عشرات المقاتلين في غرب النيجر حسب ما أفاد الجيش الفرنسي. وقد شن الهجوم الذي استهدفه بطائرة مسيرة عندما كان بمفرده على دراجة نارية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الكولونيل باسكال إياني إن بورا "صور عملية الاعدام وأمن نشرها في وسائل الإعلام".

وأرسلت وحدة فرنسية على الأرض لتمشيط المنطقة وتحديد هوية الجهادي رسميا حسب ما جاء في بيان مشيرا إلى أن هذه العملية شنت "بالتنسيق الوثيق مع سلطات النيجر".

فرانس24/ أ ف ب

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