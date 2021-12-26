قتلى وجرحى في هجوم انتحاري في بيني بالكونغو الديمقراطية بينهم المنفذ

© ألكسي هوغي/ أ ف ب

في هذه الصورة التي التقطت في 23 مايو/أيار 2021 ، يقود جنود كونغوليون الطريق من بيني إلى الحدود الأوغندية، 80 كيلومترا شرقا، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أسفرت عملية انتحارية في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وفق حصيلة أولية. ويأتي الهجوم بالتزامن مع عملية عسكرية مشتركة يشنها الجيشان الكونغولي والأوغندي منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضد القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة بيني الواقعة في ولاية إيتوري الكونغولية.

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وفق حصيلة رسمية، لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم بعدما فجر انتحاري قنبلة كان يحملها السبت في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتعقب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.

وتضمن بيان للمتحدث باسم المسؤول العسكري في بيني الجنرال سيلفان إيكينغي أن "الانتحاري بعدما منعه أفراد من دخول حانة مكتظة، فجر قنبلته عند المدخل. الحصيلة المؤقتة تشير إلى مقتل ستة أشخاص بينهم الانتحاري وإصابة 13 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وكان الكولونيل نرسيس موتيبا المسؤول العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في شرق البلاد) قد أعلن سابقا أن "قنبلة، شحنة ناسفة انفجرت في وسط مدينة بيني". فيما شوهدت ثلاث جثث ممزقة في موقع الانفجار داخل مطعم وسط تناثر بقايا الطاولات والكراسي والأكواب.

وأفاد شاهدان بأن أكثر من ثلاثين شخصا كانوا يحتفلون بالميلاد في المطعم حين انفجرت القنبلة.

وقال نيكولاس إيكيلا وهو مقدم برامج إذاعية في المحطة المحلية، "كنت جالسا هناك"، وتابع "كانت دراجة نارية مركونة هناك. فجأة انفجرت الدراجة النارية وسمع دوي يصم الآذان".

وشهدت بيني في 27 حزيران/يونيو انفجار قنبلة يدوية الصنع في كنيسة كاثوليكية ما أوقع جريحتين، وفي اليوم نفسه قتل رجل بانفجار قنبلة كان يحملها. وجاء ذلك غداة انفجار شحنة ناسفة قرب محطة للمحروقات من دون أن يتسبب ذلك بأي أضرار.

ويذكر أن الجيشان الكونغولي والأوغندي يشنان عملية مشتركة منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضد القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة بيني الواقعة في ولاية إيتوري الكونغولية.

ويقع المعقلان الأخيران اللذان تمت السيطرة عليهما في وسط محمية فيرونغا الوطنية في جنوب بيني.

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995 في المناطق الحدودية مع أوغندا، وتعد الجماعة المسلحة الأكثر دموية وهي مسؤولة عن قتل آلاف المدنيين. تحملها أوغندا مسؤولية اعتداءات نفذت أخيرا وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يصف الجماعة بأنها "ولايته في وسط إفريقيا".

وفي 11 آذار/مارس من العام الحالي، أدرجت الولايات المتحدة هذه الجماعة على قائمتها للمنظمات الإرهابية بعدما اعتبرتها تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وسبق أن أعلن الجيشان في 19 كانون الأول/ديسمبر تدمير معاقل ومعسكرات للجماعة في عمليات قصف بمناطق عدة في بيني وإيتورو.

وأكد الجيش الأوغندي حينها أن العمليات "ستكثّف في قطاعات عدة، بعد دحر الإرهابيين من معاقلهم السابقة".

فرانس24/ أ ف ب

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