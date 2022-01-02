نشوب حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا بمدينة كيب تاون

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حريق في مقر مجلس نواب جنوب أفريقيا بمدينة كايب تاون، 2 كانون الثاني/يناير 2022.

نشب حريق صباح الأحد في مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات. فيما وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية أن الحريق أصبح تحت السيطرة.

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بعد حريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، ارتفعت ألسنة اللهب من سطح مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون. وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا".

وأضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت تمكن مشاهدة عمود من الدخان يتصاعد من مسافة تبعد كيلومترات لكن السلطات قالت بعد عدة ساعات إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الوضع.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف ما زال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكون منها مجمع البرلمان.

تحت السيطرة

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحافيين إن الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنه ما زال مشتعلا في قاعة مجلس النواب وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.

وأوضحت دي ليل أنه لم ترد تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد. وقال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن الحريق شب في الطابق الثالث للمبنى.

وأشارت تقارير أولية إلى أنه بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة. وبينما كان أفراد أجهزة الطوارئ يرشون النيران داخل المبنى كانت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح ومدخل المبنى المحترق.

وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكيب المرموقة الواقعة على سفحه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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