نيجيريا: الشرطة تحرر 21 تلميذا خطفوا قبل يومين من طرف مجموعة مسلحة

قوات الأمن النيجيرية تحرس مدرسة ثانوية للبنات حيث اختطف مسلحون أكثر من 300 فتاة قبل ذلك بيومين، بلدة جانغيبي، ولاية زامفارا، شمال نيجيريا في 28 فبراير/شباط 2021.

أعلنت الشرطة في نيجيريا عن تحرير 21 تلميذا خطفهم مسلحون الجمعة حسبما ذكر متحدث باسمها مساء السبت، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين، وموضحا أنهم "قطاع طرق" أغلقوا ليلة رأس السنة طريقا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.

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حررت الشرطة في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا 21 تلميذا خطفهم مسلحون الجمعة حسبما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.

وفي السياق، قال زامفارا محمد شيهو في بيان إن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 ولدا مخطوفا" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين. مضيفا أن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.

وعند قرابة الساعة 22,00 ت غ، لبى فريق مكون من الشرطة والجنود "نداء استغاثة" أطلقه سكان قرية كوشيري، الواقعة قرب طريق سريعة رئيسية. وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزا على الطريق وخطفوا ركاب خمس حافلات بينها الحافلة التي تقل التلاميذ. وكان هؤلاء متوجهين برفقة معلمهم لحضور ندوة إسلامية غير رسمية في ولاية كاتسينا المجاورة.

وأضاف بيان الشرطة بأن المسلحين خطفوا ركابا آخرين بينهم المعلم وسائق الحافلة. ودعا شيهو السكان المحليين إلى عدم السفر ليلا، مع ازدياد الحواجز وعمليات الخطف.

ويستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية. وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات أقاموها في غابة روجو، على امتداد ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر (شمال غرب)، هربا من السلطات. ولم تنجح العمليات العسكرية وقرارات العفو التي أصدرتها السلطات وقطع خدمة الهاتف المحمول في وضع حد للعنف.

فرانس24/ أ ف ب

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