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الباحث في الشؤون الأفريقية محمد تورشين: "استقالة حمدوك تضع السودان أمام منعطف خطير جدا"

محمد تورشين - محلل سياسي © فرانس 24

أفاد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الأفريقية محمد تورشين في مداخلة على قناة فرانس24 بأن السودان اليوم أمام "منعطف خطير جدا" بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إثر فشل محاولاته في تشكيل حكومة، على اعتبار أن حمدوك يعتبر "شخصية وفاقية إلى حد ما" في المشهد السياسي السوداني. مضيفا بأن هذه الاستقالة ستربك المشهد السياسي في البلد الذي يشكو أصلا من الارتباك على حد تعبيره وسيضع البلاد أمام سيناريوهات متعددة.