السودان: الولايات المتحدة تدعو زعماء البلاد إلى ضمان استمرار الحكم المدني ووقف العنف

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين في تغريدة نشرها مكتب الشؤون الأفريقية بالوزارة الزعماء السودانيين إلى إنهاء العنف ضد المحتجين المطالبين بحكم مدني وإقصاء العسكريين عن الحكم، وحضتهم واشنطن على ضمان استمرار الجهود لتوطيد الحكم المدني. وكانت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد فشله في تشكيل حكومة وعجزه عن التوصل إلى توافق قد عقدت مساعي دفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام.

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حثت الولايات المتحدة الاثنين، في تغريدة لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مما أدى إلى تفاقم الغموض الذي يكتنف العملية الانتقالية صوب الانتخابات.

وقال المكتب على تويتر "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".

وتولى حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة الذي يحظى باحترام واسع في المجتمع الدولي، منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير عام 2019.

وحل الجيش حكومته في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه عاد إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023.

وأعلن حمدوك استقالته يوم الأحد بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. ودعا إلى إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق جديد للمرحلة الانتقالية.

وتباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حيال استقالة حمدوك، حيث عبر البعض عن حزنه إزاء خسارة زعيم قالوا إنه يتميز بالحكمة. في حين أعرب البعض الآخر ممن لا يزالون غاضبين من عودة حمدوك بعد الانقلاب عن إصرارهم على إنهاء الحكم العسكري.

ووصف جبريل إبراهيم، زعيم المتمردين السابق الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حمدوك لكنه أبدى دعمه للجيش قبل الانقلاب، استقالة رئيس الوزراء بأنها "مؤسفة".

وكتب إبراهيم على تويتر "دعونا نحيل هذه المحنة إلى منة و فرصة للم الشمل و العبور بالوطن إلى بر الأمان. مسؤولية القوى السياسية اليوم و حاجتها إلى الوقوف مع النفس ومراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى".

وجاءت استقالة حمدوك بعد ساعات من انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات الحاشدة ضد الجيش. وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 57 مدنيا قتلوا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 أكتوبر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى غدا الثلاثاء.

وكان حمدوك شريكا رئيسيا للمجتمع الدولي في السودان مع سعي بلاده للخروج من عقود من العزلة والعقوبات التي طالتها في عهد البشير وإنهاء أزمتها الاقتصادية بدعم غربي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019. وأضافت في بيان أنه "ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة...ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين".

فرانس24/رويترز

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