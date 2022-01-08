غارة جوية على مخيم نازحين في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا تودي بحياة 56 شخصا على الأقل

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سقط 56 شخصا وأصيب أكثر من 30 في مخيم بلدة ديدبيت للنازحين داخل إقليم تيغراي السبت جراء غارة نفذتها قوات الحكومة الإثيوبية. واندلعت الحرب بين القوات الإثيوبية والمتمردين بإقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

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أفاد موظفا إغاثة لرويترز السبت، نقلا عن السلطات المحلية وشهود عيان، أن ضربة جوية إثيوبية ضد إقليم تيغراي في شمال البلاد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 في مخيم للنازحين.

وتابع الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لرويترز صورا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.

وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت بالإقليم قرب الحدود مع إريتريا.

وقال أحد عاملي الإغاثة اللذين زارا مستشفى شاير شول العام الذي نُقل إليه المصابون إن المخيم يؤوي كثيرا من النساء العجائز والأطفال. وتابع: "قالوا لي إن القصف حدث في منتصف الليل وسط ظلام دامس. لم يتمكنوا من الهرب".

وتفجرت الحرب بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المتمردة في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقبل الضربة الأخيرة، لقي 146 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 213 في ضربات جوية في تيغراي منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لوثيقة أعدتها وكالات إغاثة وقدمتها لرويترز الأسبوع الماضي.

فرانس24/ رويترز

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